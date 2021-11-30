Artukbey Kahve tiyatro oyununa sponsor oldu

Mardin'den yola çıkıp bir zincir haline gelen Artukbey Kahve Şanlıurfa'da sergilenecek tiyatro oyununa sponsor oldu.
Şanlıurfa'da bu akşam Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından oynanacak olan 'Süt Kardeşler' oyununa Artukbey Kahve sosyal sorumluluk katkısında bulundu. Artukbey Kahve sahibi Tacettin Yertüm, sanata her zaman katkıda bulunacaklarını belirterek, izleyecek olan herkese keyifli vakit geçirmelerini diledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.