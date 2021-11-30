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Derik zeytininden kolonya üretildi Mardinli Kimya mühendisi Hamdullah Adsoy: “Akik taşından sonra Derik zeytininden kolonya üretti”

İHA

Derik zeytininden kolonya üretildi Mardinli Kimya mühendisi Hamdullah Adsoy: “Akik taşından sonra Derik zeytininden kolonya üretti”

– Mardinli kimya mühendisi Hamdullah Adsoy, daha önce Türkiye’de ilk defa akik taşından kolonya üretmişti. Bu sefer de Derik zeytininden kolonya üretmeyi başardı.
Artuklu ilçesinde yaşayan kimya mühendisi Hamdullah Adsoy, ‘Dr. Mars’ markası ile ürettiği kolonyalarla ün kazanmıştı. Daha önce Türkiye'de ilk defa akik taşından kolonya üreten Adsoy, bu kez meşhur Derik zeytininden kolonya üretti.
Derik ilçesinin zeytini ile ünlü olduğunu, Derik zeytininin dünya çapında ikinciliği olduğunu hatırlatan Aksoy, “Bizde oradan yola çıkarak yöresel bir kolonya olarak, bu ürünü elinde bulunduran Derik’ten esinlenerek zeytin kolonyası yaptık” dedi.

“34 aya yakın bir laboratuvar çalışmamız”
Yaptığı zeytin kolonyasının doğal olduğunu, içinde parfüm olmadığının altını çizen Adsoy, “Zeytinin kendi özünden kokusundan elde ettiğimiz aromayı kullanarak kolonya yapıyoruz. Zeytinin parçacıklarını, yapraklarını şişenin içine sığdırdık. Doğallığı ön plana çıksın diye. Ürünün yapımı bayağı bir zaman aldı. Yaklaşık 34 aya yakın bir laboratuvar çalışmamız oldu. Zeytini bilirsiniz, yağlı bir üründür. Yağının suyun üstünde durması, yağın erimemesi bu tür olaylarla karşılaştık. Onu arındırana kadar, kokuyu yağdan arındırana kadar bayağı bir laboratuvar çalışması yaptık. En sonunda böyle güzel bir ürün çıkardık. Biz ürünü beğeniyoruz, alan herkes de beğeniyor. Herkesin de denemesini tavsiye ederim” diye konuştu.

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