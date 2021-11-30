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Mardin Sağlık Müdürü: Şu anki vaka artış hızı bizi endişelendiriyor

DHA

Mardin Sağlık Müdürü: Şu anki vaka artış hızı bizi endişelendiriyor


Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)-MARDİN İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, koronavirüs vaka artış hızından endişe duyduklarını belirterek "Şu anki artış hızı da bizi endişelendiriyor. Pandemiye karşı mücadelede en önemli aracımız, aşıdır. Vaka artışının önüne geçmenin yolu aşı olmaktır" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı haritasını açıkladı. Mardin, 13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan ilk 10 il arasına girdi. Aşılama oranının yüzde 62 olduğu kentte, maske ve sosyal mesafe kuralı da unutulunca vakalar arttı. Bakan Koca'nın açıkladığı son rakamları değerlendiren Mardin İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, "Pandemiye karşı mücadelede en önemli aracımız aşıdır. Vaka artışının önüne geçmeni yolu aşı olmaktır. Aşı olmayanlar, mutlaka aşılamalarını yapsınlar" dedi. 
'AŞIYA CİDDİ BİR TALEP GÖREMİYORUZ'
Dr. Yavuz, aşı olmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Bir kez daha çağrı yapıyoruz; aşı olun. Yoksa şu anki hızla, geçmiş dönemlerde olduğu gibi pandemiye bedel ödemeye devam edeceğiz. Şu anki artış hızı da bizi endişelendiriyor. Hastaneye yoğun bakım kliniklerine yatırdığımız kişilerin, önemli bir kısmının aşı olmamış kişilerden oluştuğunu gözlemliyoruz. Hem kendimizi hem de sevdiklerimizle toplumu korumak için lütfen aşı olun. Aylardır vatandaşımıza şunu söylüyoruz; mutlaka aşınızı yaptırın. Ama ne yazık ki yanlış algılar ve bilgilendirmelerden dolayı aşıya ciddi bir talep göremiyoruz. Toplum arasında özellikle kısıtlama ve tedbirlerin de kaldırılmasıyla birlikte insanlar tamamıyla her şeyi unuttu. Maske, mesafe ve temizlik kuralı devre dışı kaldı. Dolaysıyla temas arttığı için hastalık oranı tekrar yeniden yükselmeye başladı" dedi.
'KİMSE ARTIK AŞI OLMUYOR'
Maske takılmamasına ve mesafenin korunmamasına tepki gösteren Emir Bilen de şunları söyledi:
"İnsanlar, sadece kendilerini değil; başkalarını da düşünerek maske takmaya devam etsin. Bizim için de kendileri için de herkes aşı olsun ki, bu salgından en kısa sürede kurtulalım" dedi. Mehmet Keskin de "Kimse artık aşı olmuyor. Önlemleri de zaten rafa kaldırdık. Maske mesafeye de riayet eden kimse yok. Tabii ki bu şekilde vakalar artar" diye konuştu. DHA-Sağlık Türkiye-Mardin Nezir Güneş
2021-11-30 16:02:19

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