Eski Milletvekili Nehrozoğlu son yolculuğuna uğurlandı

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Tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde vefat eden 17. Dönem Mardin Milletvekili Kenan Nuri Nehrozoğlu (87), Mardin'in Midyat ilçesinde toprağa verildi.

Ankara'da dün TBMM'de düzenlenen törenin ardından Nehrozoğlu'nun cenazesi uçakla Mardin'e getirildi. Midyat'ın Işıklar Mahallesi Nehrozlar Camisinde İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Nehrozoğlu'nun cenazesi aile kabristanında toprağa verildi.

Cenazeye, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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