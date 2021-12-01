Artuklu Halk Eğitimi Merkezi’nde istihdama yönelik kurslar rağbet görüyor

Artuklu Halk Eğitimi Merkezinde kadın istihdamını arttıran meslek edindirme kurslarına katılım sayıları artıyor.

Artuklu Halk Eğitimi Merkezinde açılan kursların birçoğu kadın istihdamını arttırıyor. Bu nedenle kadınlar meslek edindirme kurslarına yöneliyor. Bunun bir örneği de kadın kuaförü kursu olduğunu kaydeden Halk Eğitim Müdürü Ufuk Çete, “Yıl boyu ard arda devam eden kurslar kadınların en çok tercih ettiği kursların başında gelmektedir. Artuklu Halk Eğitimi Merkezinde açılan son kursta da 17 kadın kursiyer, kursu başarıyla tamamlayıp kuaförlük alanında çalışmaya başlayacaklardır. Aldıkları belgelerle iş yerlerinde çalışan kadınlar, kursta eğitim alıp deneyim kazanan kadınlar, bilgi ve tecrübeleri ile daha avantajlı bir şekilde sektörde iş bulabilmektedir” dedi.

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