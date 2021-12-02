Uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 1 kilo 555 gram esrar ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.Y. ve M.T.'nin kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Takibe alınan şüphelilerin aracı ilçe girişinde durduruldu. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada 1 kilo 555 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2021-12-02 11:29:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.