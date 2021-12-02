'Eren Kış- 8 Operasyonu'nda bölge didik didik aranıyor



Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından terör örgütü PKK'nın kış üslenmesinin önlemek amacıyla başlatılan 'Eren Kış-8 (Ömeryan) Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu' sürüyor. Güvenlik güçleri, zorlu arazi şartlarına rağmen özel eğitimli köpeklerle bölgeyi didik didik arıyor.

Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini engellemek için 25 Kasım'da Mardin İl Jandarma Komutanlığı yönetiminde jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 56 operasyonel timdeki 670 personelin katıldığı ve 'Eren Kış-8 (Ömeryan) Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu' devam ediyor. Güvenlik güçleri, teröristleri etkisiz hale getirmek ve barınma alanlarını yok etmek amacıyla zorlu arazi şartlarına rağmen özel eğitimli köpeklerle bölgeyi didik didik arıyor. İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon ile ilgili paylaşılan görüntülerde; mağara ve sığınaklara girerek teröristlerin barınma alanlarını yok eden, teröristlere ait malzemeleri ele geçiren güvenlik güçleri, kırsalda aramatarama faaliyetlerini aralıksız devam ettiriyor. .DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2021-12-02 12:13:20



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