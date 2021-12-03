Mardin'de ihtiyaç duyulan noktalara kabinli duraklar yerleştirildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından ihtiyaç duyulan noktalara yeni kabinli duraklar yerleştirildi.
Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığının iş birliği ile Mardin genelinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak, sıcak ve soğuk hava şartlarına karşı korunmasını sağlamak, toplu ulaşım araçlarının yolcu indirme ve bindirme noktalarının trafik güvenliği açısından belli olması ve yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla Artuklu, Midyat, Kızıltepe, Derik, Nusaybin, Mazıdağı, Yeşilli, ilçelerinde 85 noktada kabinli otobüs durak montajı tamamlandı.
Çalışma yapılırken öncelik okullar bölgesi olmak üzere, toplu taşıma güzergahların geçtiği mahallelerdeki yolcu yoğunluğunu baz alınarak konulan kabinli otobüs durakları vatandaşların hizmetine sunuldu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.