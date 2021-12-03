Mardin'de Kasım ayında aranan 158 şahıstan 57'si tutuklandı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli suçlardan aranan 158 kişinin 57'si tutuklanırken, 101 kişi ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğünün aranan kişileri yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 158 kişinin 57'si tutuklandı. 101 kişi ise ifadeleri sonrasında serbest bırakıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda; 21 tabanca, 153 fişek, 5 av tüfeği, 25 kartuş, 6 kesici delici alet 4 kilogram 690 gram esrar, 87 gram toz esrar, 88 gram metamfetamin, 72 gram eroin, 8 adet extacy, 46 sentetik ecza, 15 kök Hint keneviri, 28 bin 568 paket kaçak sigara, 233 kilogram kaçak, tütün 11 bin 130 adet kaçak pro, 806 şişe kaçak, içki 330 adet kaçak cep telefonu, 747 adet kaçak parfüm, 176 muhtelif kaçak emtia, 1 ton 488 litre kaçak motorin, 10 paket kaçak çay ele geçirildi. Hırsızlık olaylarında ise; 8 cep telefonu, 4 saat, 1 gümüş çakmak, 1 gümüş tabaka, 10 ev tipi elektrik sigortası, yaklaşık olarak 100 kilogram bakır kablo, 1 altın kolye, 4 Cumhuriyet altını, 2 altın yüzük, 12 bin 785 lira para, 3 adet 100 TL sahte para, 200 motosiklet, 1 tır dorsesi ve 1 otomobilin ele geçirildiği öğrenildi.

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