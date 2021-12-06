Başkan adayı Yıldız esnaflarla buluştu

Mardin'in Midyat ilçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Adayı Mehmet Selim Yıldız, esnafla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Midyat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Adayı Mehmet Selim Yıldız, bir restoranda düzenlenen toplantıda davetlileri kapıda karşılayarak ilgilendi. Esnafın sorun ve taleplerini dinleyerek yanlarında olacaklarını vurgulayan Yıldız, başarı dileklerinde bulunan esnafa teşekkür etti. Yıldız, "Midyat'ın ekonomisinde büyük önem oluşturan esnafı hak ettiği değere kavuşturmak, sıkıntı ve sorunlarına çözüm üretmek, ötekileştiren değil kucaklayan, büyüyen ve birleşen bir oda için kutlu bir yola çıktık. Bu yolda tüm esnaf arkadaşlarımın sorunlarına birlikte çözüm arayacağız" dedi.

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