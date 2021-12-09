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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de açılan çağrı merkezinde bin 500 kişi istihdam edilecek

İHA

Mardin’de açılan çağrı merkezinde bin 500 kişi istihdam edilecek

Mardin Organize Sanayi Bölgesinde Ülkem İMG Call Center A.Ş tarafından yapılmaya başlanan çağrı merkezinin kursiyerleri bir araya geldi. 40 milyon liraya mal olan ve bin 500 kişiye istihdam sağlayacağı belirtilen çağrı merkezinin kursiyerleri il milli eğitim müdürlüğü toplantı salonunda bir araya gelerek merak ettikleri soruları sordu.
Toplantıda kursiyerlerin sorularını cevaplayan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Kardeş, “Bizler Mardin’e 40 milyon liraya mal olan bir yatırım yapıyoruz ilk aşamada toplam bin 500 kişiye istihdam sağlayacağız ve bu istihdam hak eden herkese sağlanacak, bizler kimseyi kayırmadan herkese eşit bir şekilde yaklaşarak kimsenin hakkını gasp etmeden adil bir şekilde sınavlar yapıyor kurslar veriyoruz bu eğitim sürecinde başarılı olan herkes bu istihdamdan faydalanabilecek” dedi.

“Sosyal yaşam içinde iş imkanı sunuyoruz”
Ülkem İMG Call Center A.Ş. olarak bizler kursiyerlere geçici olarak değil kalıcı gözüyle baktıklarını bildiren Kardeş, “Ona göre sınavlar ve kurslara tabi tutuyoruz aynı zaman da bizlerle çalışacak olan arkadaşlarımıza tamamen bir sosyal yaşam içinde iş imkanı sunuyoruz çocuğu olan hanımefendi arkadaşlarımız için inşaatı devam eden şirketimiz de bir kreş yaptırıyoruz sabahları deneyimli kreş öğretmenlerimize gönül rahatlığı ile çocuklarını bırakıp akşamları alabilecekler, bunun dışında askere gidecek olan arkadaşlarımız için Rabbim selametle geri dönmelerini nasip ettiği zaman onlar için de açık bir kapı bırakıyoruz” diye konuştu.
Çalışma saatlerinin standart saatler de olacağını söyleyen Kardeş, “Aynı zaman da vardiya sistemimiz de olacak tatil günlerimiz yine standartlara uygun şekilde gerçekleştirilecek. Tabi bunlardan öncelikli kursiyerlerimiz kurs ve sınavları sonrası bir güvenlik akreditasyonunu tamamlaması sonrasında standart gereği her ne ise bizde bunları uygulayıp gerekli şartlara uygun olan arkadaşlarımız ile çalışmaya başlayacağız. Bunun dışında bizimle çalışan arkadaşlarımız kendilerini ne kadar geliştirir ve çabalarsa bu onlar için ayrı bir katkı sağlayacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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