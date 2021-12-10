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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de engeliler ve aileleri Metin Şentürk konseriyle eğlendi

İHA

Mardin’de engeliler ve aileleri Metin Şentürk konseriyle eğlendi

Mardin Valiliği himayelerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Dünya Engelliler Günü’ etkinlikleri kapsamında engelliler ve ailelerine yönelik Metin Şentürk konseri düzenlendi.

Artuklu Yeni Kapalı Spor Salonu’nda Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca organize edilen konser programına; Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, Vali Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş, Vali Yardımcıları, Büyükşehir Genel Sekreteri Murat Süzen, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, siyasi parti temsilcileri, bazı kamu kurum kuruluş müdürleri ve engelli vatandaşlar ile aileleri katıldı. Programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, medeniyetlerin keşişim noktası olan Mardin’de sanatçı Metin Şentürk’ü ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek engellilerin yaşam kalitesini yükseltmek ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak için çalışma yürüttüklerini söyledi. Her bireyin engelli adayı olduğunu ve engellilere destek olmanın önemine değinen Demirtaş, "Her gün şunu düşünmemiz lazım bir gün biz de bir engelli olabiliriz ona göre hayatımızı idame ettirmemiz gerekir. Empati yapalım onları sevelim sayalım." dedi.

Ünlü sanatçı Metin Şentürk sevilen parçalarını seslendirerek engelli vatandaşlara ve ailelerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.
Konsere yoğun ilgi gösteren engeliler ve aileleri doyasıya eğlenerek büyük bir moral buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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