Mardin'de ağır petrol keşfedildi

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mardin'de ağır petrol keşfettiğini bildirdi.

Türkiye'nin enerji piyasasına yaptığı yatırımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda, Suriye sınırında yaptığı çalışmalar sonucunda Günyurdu1 kuyusunda ağır petrol keşfettiğini bildirdi.

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