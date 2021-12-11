Kızıltepede, 4 çocuk annesi eşi tarafından çocuklarının önünde vurularak öldürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızıltepede, 4 çocuk annesi eşi tarafından çocuklarının önünde vurularak öldürüldü

DHA

Kızıltepede, 4 çocuk annesi eşi tarafından çocuklarının önünde vurularak öldürüldü


Mehmet ALİ DİNLER/KIZILTEPE, (Mardin), (DHA)-MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde 4 çocuk annesi Cahide Can (32), eşi Sabri Can (32) tarafından çocuklarının gözleri önünde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. 
Olay, Kızıltepe ilçesi kırsal Bağrıbütün Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. 4 çocuk annesi ve 10 yıldır evli olan Cahide Can, eşi Sabri Can ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmada çocuklarının gözleri önünde eşine önce şiddet uygulayan Can, ardından evde bulunan pompalı tüfekle 6 el ateş açtı. Silah seslerini duyan köylülerin ihbarda bulunması üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde saçmaların isabet ettiği Cahide Can'ın hayatını kaybettiğini belirleyerek, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna gönderdi. Cinayete tanık olan çocuklar ise jandarma ekipleri tarafından alınarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne gönderildi.
Jandarma ekipleri olay yeri incelemesinin ardından eşini öldürdükten sonra kaçan katil zanlısı Sabri Can'ın izini sürdü. Kızıltepe ilçesinde bir yakınının yanında olduğu öğrenilen şüpheli Sabri Can, jandarmanın operasyonuyla suç aleti pompalı tüfekle yakalandı. Zanlı Sabri Can jandarma tarafından gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.   DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Kızıltepe Mehmet Ali DİNLER
2021-12-11 20:59:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de ağır petrol keşfedildi
YEREL HABERLER Mardin'de ağır petrol keşfedildi
Mardin’de 4 çocuk annesi, eşi tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER Mardin’de 4 çocuk annesi, eşi tarafından öldürüldü
TPAO'nun duyurduğu petrol keşfi, 35 gün sürmüş
YEREL HABERLER TPAO'nun duyurduğu petrol keşfi, 35 gün sürmüş
Öğrenciler, başka okullara görevlendirilen öğretmenleri için yolu trafiğe kapattı
YEREL HABERLER Öğrenciler, başka okullara görevlendirilen ...
Mardin'de otomobil ve motosiklet refüje çarptı: 1'i bebek 4 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de otomobil ve motosiklet refüje çarptı: 1'i ...
Motosiklete çarpmamak için orta direğe vuran otomobil takla attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklete çarpmamak için orta direğe vuran otomobil ...
Hayranı olduğu jandarmadan lise öğrencisi Sosin’e doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Hayranı olduğu jandarmadan lise öğrencisi Sosin’e ...
Mardin’de engeliler ve aileleri Metin Şentürk konseriyle eğlendi
YEREL HABERLER Mardin’de engeliler ve aileleri Metin Şentürk ...
Mardin Valisi Demirtaş: “754 kilometre yolu asfaltlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk”
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş: “754 kilometre yolu ...
Mardin’de açılan çağrı merkezinde bin 500 kişi istihdam edilecek
YEREL HABERLER Mardin’de açılan çağrı merkezinde bin 500 kişi ...
Yediemin otoparkında 6 milyon TL değerindeki araçlar çürümeye terk edildi
YEREL HABERLER Yediemin otoparkında 6 milyon TL değerindeki araçlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.