Mardin'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

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Mardin'de, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilli ilçesine bağlı Oya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BDN 168 plakalı Fiat marka otomobil ile minibüsün çarpması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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