Midyat’ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Haşimoğlu Entegre Fabrikası bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 AC 501 plakalı Doğan marka otomobil ile 47 M 1509 plakalı minibüs çarpıştı. Daha sonra 35 EAS 22 plakalı minibüs de kazaya karışarak durabildi. Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olaya yerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan 58 yaşındaki Emine Cankurt'un, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, jandarma ekipleri tarafından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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