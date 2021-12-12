Mardin'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

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Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)MARDİN'in Midyat ilçesinde 2 minibüs ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme kazada Emine Cankurt (58) öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Midyat ilçesine bağlı kırsal Şenköy Mahallesi yakınında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan 21 AC 501 plakalı otomobil, önce karşı yönden gelen 47 M 1509 plakalı minibüse yandan çarptı, ardından minibüsün arkasından gelen 35 EAS 22 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobildeki yaralılardan Emine Cankurt tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisine devam edilen 5 yaralıdan Abdulaziz Cankurt'un (64) hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Midyat Nezir GÜNEŞ

2021-12-12 15:28:41



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