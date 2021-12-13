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Mardin ve çevre illerde yoğun sis; 3 kentte uçak seferleri iptal edildi

DHA

Mardin ve çevre illerde yoğun sis; 3 kentte uçak seferleri iptal edildi


Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)-MARDİN ve çevre illerde dün geceden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesini kısalması nedeniyle özellikle sürücüler zor anlar yaşadı. 3 kentte uçak seferleri iptal edildi.
Mardin, Diyarbakır ve Batman'de dün gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yollarda ilerlemekte güçlü çeken sürücülerden bazıları, dinlenme tesislerine araçlarını çekerek sis etkisinin azalmasını bekledi.
Birçok noktada tedbir alan polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Diyarbakır, Batman ve Mardin'e sabah saatlerinde yapılması beklenen uçak seferleri de iptal edildi.DHA-Genel Türkiye-Mardin Nezir Güneş
2021-12-13 08:44:02

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