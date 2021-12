Yağışların azlığı kış lastiği satışlarını sekteye uğrattı

Mardin'de yağışların yok denecek kadar az olması nedeniyle kış lastiği satışlarında düşüş yaşandı.

Bu yıl kuraklıktan etkilenen Mardin'de kış mevsimi güneşli havalarla seyrini sürdürürken yağışlar yok denecek kadar azaldı. Yağışların azalması her sektörde olduğu gibi otomobil sektöründe de kış lastiği satışını sekteye uğrattı.



“Satışlar yüzde 20’ye kadar düştü”

Artuklu ilçesinde lastik satışları yapan Furkan Bayraktar, “34 yıldır bu işin içindeyim. Geçen yıllarda daha çok satabiliyorduk şu an doğru dürüst kış lastiği satamadık. Mardin'de fazla yağış olmadığı için satamıyoruz. Bizim iş yerimiz daha önce İstanbul'daydı. Orada kış lastiklerini daha çok satıyorduk. Daha çok satış yapıyorduk. Şimdi Mardin'de yeni bir iş yeri açtık ve burada fazla kış lastiği satamıyoruz. Yağış olmadığı için kış lastiklerinde yüzde 20 ile yüzde 30 arasında satış oluyor. Tabii ki bu mevsimde kış lastiğinin takılması gerekiyor. Her şey için önemli çünkü yağış olmasa bile gizli buzlanma olabilir” dedi.

