Ali Ertaş Caddesi tamamlandı, Elbeyli Caddesinde çalışmalar başlatıldı

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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepe ilçesinde asfalt çalışmalarını tamamladığı Ali Ertaş Caddesinin ardından Elbeyli Caddesinde asfaltlama çalışmalarına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, kent genelinde vatandaşların modern yollarda ulaşım sağlamaları için başlatmış olduğu yol çalışmalarına mevsimsel şartlara bağlı olarak ara vermeden devam ediyor. Kızıltepe ilçe merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı Tandoğan ve Stadyum Caddeleri bitirilerek vatandaşın hizmetine alınmıştı. Bir süre önce çalışmalarına başlanılan 15 metre genişliği 1700 metre uzunluğundaki Ali Ertaş Caddesinde asfalt serimi tamamlandı. Trafik çizgilerinin çekilmesiyle cadde tamamen ulaşıma açıldı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, mevsim şartlarının el vermesiyle Kızıltepe ilçesindeki önemli ulaşım ağlarından olan caddeleri modernleştirme çalışmaların da devam ediyor. 20 metre genişliği ve 1800 metre uzunluğundaki Elbeyli Caddesinde, çalışmalar başlatıldı. İş makinelerini kısa sürede parke sökümü ve zemin çalışmalarını bitirmesinin ardından pmt serimi yapılacak.

Sıcak asfalt serimi yapılacak caddede çalışmaların biran önce bitirilmesi için ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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