Midyat Narkotik ekiplerinden torbacılara operasyon: 4 tutuklama

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Mardin’in Midyat ve Nusaybin ilçelerinde torbacılara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla torbacılara yönelik yürütülen projeli çalışmanın sonlandırılması kapsamında Midyat merkezli Midyat ve Nusaybin ilçelerinde 10 Aralık 2021 günü 8 farklı adreste düzenlediği eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, 473 gram sentetik kannobinoid maddesi, 11,86 gram sentetik kannabinoid maddesi, 54 gram metamfetamin, 2,21 gram metamfetamin maddesi, 70 adet ecstasy hap, 8,18 gram esrar, 13,68 gram eroin, 1 adet Baretta marka tabanca ve 32 adet fişek, 1 adet hassas terazi, madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 23 bin lira, bin 760 ABD doları, bin 65 Euro ele geçirildi.

Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 8 kişi gözaltına aldın. Gözaltına alınanlardan A.A., T.T., C.D. ve R.A. tutuklandı. Ş.C.’nin adli işlemleri devam ederken, M.T. ile M.T. adli kontrol şartıyla; B.İ ise serbest bırakıldı.

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