Mardin kırsalında Eren Kış-8 operasyonunda 6 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Jandarma Genel Komutanlığı hesabından yapılan paylaşımda, “Eren Kış8 operasyonları kapsamında MardinNusaybin kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince, Hava Kuvvetlerinin desteğinde yapılan operasyonda 6 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği” ifadelerine yer verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.