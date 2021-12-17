Antalya’da 3’üncülük elde eden lise öğrencisine keman hediye edildi

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Antalya’da düzenlenen ‘Yunus’un Gönlünden Ezgilerin Sesine’ yarışmasında arkadaşlarıyla birlikte 3’üncülük elde eden Mardin Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Emircan Gürel’e Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat tarafından keman hediye edildi.

Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesinin düzenlemiş olduğu ‘Yunus’un gönlünden ezgilerin sesine’ adlı beste yarışmasında Mardin Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Emircan Gürel, Yunus Emre’nin ‘Ahir zaman’ adlı şiirini notalara dökerek besteledi. Okulun Müzik Öğretmeni Beyza Dağlı öncülüğünde 1 aylık bir çalışma sonucunda şarkıya keman, gitar, tef, bendir enstrümanlarıyla eşlik etti. Yarışmaya Türkiye’den 43 okul katıldı. Mardin borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi 3’ncülük elde etti. Başarılarından ötürü Mardin Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Emircan Gürel’e Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, keman hediye etti.

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