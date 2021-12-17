YÖK Başkanı Özvar, Vali Demirtaş ile görüştü

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere Mardin'e gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Vali Demirtaş’ı makamında ziyaret etti. YÖK Başkanı Özvar’ın, valilik şeref defterini imzalamasının ardından Vali Demirtaş, Özvar ve beraberindeki heyetle makamında bir süre sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Demirtaş, YÖK Başkanı Özvar ve beraberindeki heyeti Mardin’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

YÖK Başkanı Özvar ise misafirperverliğinden dolayı Vali Demirtaş’a teşekkür etti. Ziyareti sırasında YÖK Başkanı Özvar’a, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan, Prof Dr. Ömer Açıkgöz ve Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar eşlik etti.

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