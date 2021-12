Vatandaştaki gram altının iniş ve çıkış beklentisi kuyumculuk sektöründe satışları durgunlaştırdı

Mardin'de vatandaşın gram altın üzerindeki iniş ve çıkış beklentisi kuyumculuk sektöründe satışları durgunlaştırdı.

Kuyumculuk sektöründe altının günden güne yükselme kaydetmesi ile birlikte alıcılar gram fiyatının düşmesini beklerken, elindeki altınları bozdurmak isteyenlerde gram fiyatının yükselmesini bekliyor. Bu durum ise kuyumcularda satış durgunluğunu meydana getirdi. Şu an en güzel yatırım aracının altın olduğunu söyleyen kuyumcu Ercan Yeter, “İnsanlarımızı altın yatırımına davet ediyorum. Şu an geçmişe baktığımız zaman altın evden, arabadan daha değerli ama kadınlarımızın baktığımız zaman biraz altına karşı ilgisi olmadığını görüyorum. Ellerindeki altınları bozdurup iş yeri açmaları, araba almalar veyahut da çocukların özel okulda okutuyorlar. Şu an ben daha çok altında kalmalarını istiyorum. Biraz şu an altın çıkıyor, bozdurmalar var. Ben artık yastık altında da bir şey kaldığını düşünmüyorum. Aşırı derecede çıktığı için toplumumuzdaki bütün insanların altını bozdurduğu kanaatindeyim” dedi.

Altın fiyatları da oturduktan sonra kuyumculuk sektöründe yeniden bir canlanma olacağını belirten Yeter, “İşlerimiz daha güzel olacak. Şu an, şu zamanlarda satış yok. Giderse sadece lira gidiyor. Dolar bozdurma oluyor. Dolar alımı oluyor. Şu an takıya karşı beklemede insanlarımız düşeceğini ya da çıkacağını bilmediği için alacak olan insanlarımız almıyorlar. Bozduracak olanlar çıkar mı diye bozdurmuyorlar. 2 aydan beri bir karamsarlık var piyasada. 2 aydan beri piyasamız durgun. İnşallah devletimizin bunun da alttan kalkacak, her şey daha güzel olacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.