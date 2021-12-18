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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de ev yangını

İHA

Mardin'de ev yangını

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Zeynel Abidin Mahallesi Ziya Paşa Sokak'ta bir apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden ev sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Nusaybin İtfaiyesi ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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