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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardinli öğrenciler okulunun marşını besteleyip seslendirdi

İHA

Mardinli öğrenciler okulunun marşını besteleyip seslendirdi

Mardin Anadolu Lisesi öğrencileri, kendi okulunun marşını besteleyip klip çekimlerini yaparak seslendirdi.
Mardin Anadolu Lisesi öğrencileri, Okul Müdürü Kenan Saruhan ve Müzik Öğretmeni Sait Oral öncülüğünde kendi okulunun marşını besteleyerek, klip çekimlerini Mardin’in tarihi mekanlarında gerçekleştirdi. Bir buçuk yıl önce planlanan proje, bu yıl hayata geçirildi. 4 öğrenciden oluşan koro ile seslendirilen Anadolu Lisesi Marşı, dinleyen herkes tarafından büyük ilgi gördü.
Bir buçuk yıl önce müzik öğretmenlerinin projeyi hazırlamaya karar verdiklerini belirten okul Müdürü Kenan Saruhan, projenin temel hedefi çocukların okuldaki aidiyet duygusunu geliştirmek olduğunu söyledi. Saruhan, “En önemli noktalardan biri öğrenmenin özünde ilk önce duygusal olarak duygu yönünü geliştirmektir. Eğer duygusal olarak öğrenmeye meyilli değilse verdiğimiz tüm bilgiler anlamsız ve belli bir saatten sonra zorundaymış gibi algıladığı zaman çocuk hafızasında kaydetmiyor. Belli bir saatten sonra bunu bir işkence olarak görmeye başlıyor. Biz bunun farkına vardıktan sonra şöyle bir karar verdik. Eğitime bakış açımızı biraz daha geliştirmek ile birlikte sahada çocukları birebir hayatın içerisine katma bu hayatın içerisinde gün boyunca da okulda olduğundan dolayı bu fırsatı nasıl yapacağımızı düşündük” dedi.

“Bu tür aktivitelere biz daha çok yoğunluk vereceğiz”
Dışarıdaki hayatı nasıl okula taşıyabiliriz, hafta içi derslerin stresini nasıl azaltabiliriz buna yönelik karar verdiklerini ifade eden Saruhan, “Biz, bunu düşünerek ilk başta marşımıza sahiplenme duygusunu, öğrencinin kendi okulunu sahiplenme duygusunu geliştirmek için marşla başladık. Bu marşı da bilinen klasik marşların ötesinde farklı bir şekilde yaptık. Zaten müziği dinlediğinizde ilk girişteki fon müziğinden tutun da söyleyiş tarzlarına kadar bunu farklı kılmak istedik. Buna bir orijinalite bir farkındalık, bir duygu katmak istedik. Bundan dolayı bu projenin aşamalarını izlediğimizde çocukları çok büyük bir şekilde hem öğretmen hem de çocukların sahiplenme duygusunun geliştiğini fark ettik. Bu şekilde hem sanat sokağımız olsun hem edebiyat sokağımız olsun. Bu kez de müzik alanımızı geliştirelim dedik ve müziği de geliştirdiğimiz de çocukların okula daha istekli geldiklerini, daha eğlenceli bir hal aldığını, zil çaldıktan sonra öğrencinin koşarak dersten çıkmadığını fark ettik. Bu tür aktivitelere biz daha çok yoğunluk vereceğiz” şeklinde konuştu.
Okulun müzik öğretmeni Sait Oral, projelerine geçen seneden beri Müdürlerinin de katkılarıyla başladıklarını kaydetti. Oral, “Mardin Anadolu Lisesi okul marşı olarak besteledik. Amacımız hem okulun zil sesi olarak kullanmak, okulu tanıtım amaçlı kullanmaktı. Ve tabi ki biz rehber olarak rol oynadık. Asıl amacımız öğrencileri sanatsal faaliyetler da ön planda olmasıydı. Öğrencilerimizin akademik başarıları çok güzel, sınavlarda yaptığı netler çok güzel. Akabinde istediğimiz sanatsal yönlerinde ön plana çıkması ve bu konuda sosyal olduklarını bize ispatladılar” diye konuştu.
Öğrencilerden Nehir Erva Solak ise çalışmayla müzik yeteneğini keşfettiğini, bundan sonra da daha fazla geliştireceğini aktararak, okullarında batıdaki birçok okuldan daha fazla imkanları olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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