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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Midyat’ta trafik kazasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

İHA

Midyat’ta trafik kazasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişiden biri hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Midyatİdil yolu Doğançay mevkiinde mobil vinç, önünde seyir eden otomobile arkadan çarptı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kesici ayırıcı yardımı ile çıkarılarak, ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Şefik Bay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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