Kuyumcu cinayetinde 3 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin'de 17 Aralık’ta meydana gelen kuyumcu cinayetine ilişkin 1'i yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Artuklu ilçesi 1'inci Cadde üzerinde kuyumculuk yapan İbrahim Amşe'nin dükkanına gasp amaçlı giren çarşaflı soyguncu, silahını ateşleyerek İbrahim Amşe'yi öldürdü. Polisin takibi sonucunda, 1'i yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Metruk bir binada yakalanan zanlıların emniyetteki sorguları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.