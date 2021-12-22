Cip, otobüs yolcularına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı



Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN,(Mardin),(DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesinde uluslararası İpekyolu'nda yabancı plakalı cip, park halindeki otobüse binmeye çalışanlara çarptı. Kazada otobüs personeli Erdal Elbaner (40) hayatını kaybetti, 3 yolcu da yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesi, kırsal Duruca Mahallesi mevkisinde uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yabancı plakalı cip, park halindeki yolcu otobüsüne binmeye çalışanlara çarptı. Kazada otobüs personeli Erdal Elbaner ile 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elbaner, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 kişinin ise tedavisi sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2021-12-22 16:02:49



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