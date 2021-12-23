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Kızıltepe ilçesinde aktif 400 kursta eğitim gören 170 usta öğretici istihdam edildi

İHA

Kızıltepe ilçesinde aktif 400 kursta eğitim gören 170 usta öğretici istihdam edildi

– Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi’nde açılan bin 100 kursta 400 kurs aktif olarak faaliyetlerine devam ediyor. Eğitim gören 170 usta öğretici iş başı yaparak istihdam edildi.
Kızıltepe ilçesinde şimdiye dek bin 100 kurs açıldı. Aktif olarak devam eden 400 kursta 170 usta öğretici belgelerini alarak istihdam edildi. Şimdiye dek, 18 bin 600 vatandaş, kurslara katılım sağlıyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Karadağ, en büyük sloganlarının ‘her zaman her yerde ve herkes için eğitim’ olduğunu dile getirdi.
Faaliyetlerini düzenlerken bakanlığın eğitim politikalarını, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğünün koordinesinde başladıklarını söyleyen Karadağ, diğer kurumlar ile istişarede bulunarak ve bölgenin sosyoekonomik yapısını, kültürel yapısını gözeterek faaliyetlerini başlatmaya çalıştıklarını kaydetti. Özellikle kurs merkezinde bu sene içerisinde bin 100 adet kurs açıldığını aktaran Karadağ, “Şu anda aktif olan 400 kursumuz var. Toplamda 17 bin 600 kursiyerimiz var. 11 bin 600’ü kadın neredeyse küçük bir ilçenin nüfusu kadar. Halk eğitim merkezimize kadınlarımız tarafından rağbet edildi. Kursiyerlerimiz dediğimiz gibi kadınlardan oluşmakta. Onların burada rahat etmesi için çocuklu kadınlarımız için oyun salonu kurduk. Orada çocuklarına rahat bir şekilde bırakabiliyorlar. Köylerde olan kurslarımız da var. En uzak noktaya kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Ve tabi ki bunların rağbet edilmesinin bir sebebi insanların hem hobi olarak hem de bir nevi üretim için yetiştikten sonra kendileri kazanmaya başlayacak” şeklinde konuştu.

“Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize destek olmaktayız”
Ev ekonomisine katkıda bulunmaya başlayacaklarını belirten Karadağ, “Bu tür durumlar olduğu zaman tabi rağbet daha da artacaktır. Biz, bunları yaptığımız zaman işbaşı kurslarımızda var. Yaklaşık olarak 400 tane kursumuzda 170 tane kursiyerimiz şu an işbaşı programlarında faaliyetlerine devam etmektedir. Bunların dışında sosyal, kültürel ve ekonomik dengeleri gözetmek zorundayız. İnsanlarımıza meslek sahibi olabilmeleri, iş sahibi olabilmeleri için ve üretim zincirlerini, faaliyetlerimizi özellikle bu konuda yoğunlaştırmış bulunmaktayız. Tabi bunların dışında Halk Eğitim Merkezi üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize destek olmaktadır. Bunların dışında yetenek sınavlarıyla öğrenci alan bölümlerimize öğrencilerimizi yetiştirmekteyiz. Bunlar da rağbet oluyor. Ücretsiz bir şekilde bu kurslarımızı veriyoruz. Özel öğretim kursların da maliyetler çok yüksek. Kısaca şunu söyleyebiliriz Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi olarak hem yaşam hem de sınav başarısı için her zaman yanınızdayız” diye konuştu.

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