Antalya'da dereceye giren lise öğrencileri AVM'de konser verecek

Antalya'da düzenlenen yarışmada dereceye giren Mardin İMKB Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri AVM'de konser verecek.
Antalya'da düzenlenen 'Yunus'un Gönlünden Ezgilerin Sesine' yarışmasında dereceye giren Mardin İMKB Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Mardian Mall Alışveriş Merkezi'nde konser verecek. 25 Aralık saat 17.00'da gerçekleşecek olan konser ücretsiz olacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.