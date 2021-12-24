Mardin’de Doğuş Bayramı öncesi kiliselerde temizlik

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Süryani vatandaşların kutladığı Doğuş Bayramı öncesi kiliselerde bayram temizliği yaptı.
Mardin Büyükşehir Belediyesince Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Süryani vatandaşların kutladığı 2527 Aralık Doğuş (Yaldo) Bayramı dolayısıyla kiliselerde bayram temizliği gerçekleştirdi. Kiliselerin avlusunu yıkayan ekipler, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda bayramlarını kutlamaları için dezenfekte çalışması yaptı.
Süryani vatandaşlar, bayram öncesi yapılan temizlik için Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile emeği geçenlere teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.