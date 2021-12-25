Süryaniler, 'Noel Bayramı'nı kutladı

Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT (Mardin), (DHA)MARDİN´in Midyat ilçesinde Süryaniler, Hz. İsa´nın doğduğu gün olarak kabul edilen 'Noel Bayramı'nı kutladı.
Süryaniler, Hz. İsa´nın doğduğu gün olarak kabul edilen 'Noel'i, Midyat'ta düzenlenen etkinliklerle kutlamaya başladı. Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kutlu, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal ve AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ile birlikte, Süryanilerin Ruhani Lideri Metropolit Timetheos Samuel Aktaş'ın bayramını kutlamak için Mor Gabriel Manastırı'na geldi. Süryaniler, anlamlı günü, kiliselerinde kendi dillerinde ayinler düzenleyerek kutladı. Kutlamalar kapsamında Mort İşmuni Kilisesi´nde de özel ayin yapıldı. Ayini Midyat Kiliseleri Papazı İshak Ergün yönetti. Ayinde Hz. İsa´nın doğumunda çobanların yaktığı ateşi simgelemek amacıyla kilisenin ortasına tepsi içinde çıralar kondu. Ayine katılan çocuklar, ellerindeki mumlarla bu çıraları tutuşturarak, ateşin etrafında dönüp ilahiler okudu. Süryaniler, ayinin ardından kiliselerde bayramlaşıp, evlerine gitti.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis NAYIFOĞLU
2021-12-25 13:27:11
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