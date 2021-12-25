Jandarmadan soğukta kalan sokak hayvanlarına mama desteği

Bu bölgeler için kar yağışı uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından sokak hayvanlarına mama ve su verildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı personelleri, havaların soğumasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayarak onlara mama ve su verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.