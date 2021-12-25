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Kırklar Kilisesi Papazı Gabriel Akyüz: "Mardin, hoşgörü şehri olarak dünyaya örnek olacaktır"

İHA

Kırklar Kilisesi Papazı Gabriel Akyüz: "Mardin, hoşgörü şehri olarak dünyaya örnek olacaktır"

Doğuş bayramı için düzenlenen ayinde Kırklar Kilisesi Papazı Gabriel Akyüz, Hristiyan ve Müslümanların dini amaca yönelik yaklaştıkları için Mardin’in hoşgörü şehri olarak dünyaya örnek olacağını söyledi.
Her yıl 25 Aralık’ta Hristiyanların bayramı ve milat yortusu olarak bilinen Doğuş bayramı, Kırklar Kilisesinde kilise görevlileri, papaz, yardımcıları ve cemaat eşliğinde kutlandı. Kırklar Kilisesi Papazı Gabriel Akyüz, “İsa Mesih’in Doğuş Bayramı çok önemli bir bayram olduğunu vaaz da onun özelliklerini, onun elzemiyetini, zorunluluğunu anlattık. İşte bu bayram bütün insanlığa barış, huzur ve güven getirmesini temenni ediyoruz. Hep bu şekilde bugün bütün dualarımız bu vesile ile oldu. Zaten en büyük duamız bu salgının sona ermesidir. İnsanlar serbest bir şekilde birbirlerine gidip, birbirlerini ziyaret etsin. Bayramlarını kutlasın, en büyük temennimiz budur” dedi.

“Bayramı birlikte kutlayacağız”
Mardin’in hoşgörü şehri olduğunu belirten Akyüz, “Sizler geldiniz, kimler geldi gördünüz. Birlikte bayramı kutlayacağız. Bu Covid19 nedeniyle protokolü çağırmadık. Hastalık nedeniyle yoksa tüm dostlar, akrabalar, tüm kanaat önderleri bütün komşularımız gelip bizleri kutlamaktadır. Biz de aynı şekilde gidip onların bayramını kutluyoruz. Bu bize bir emirdir. İncil diyor ki; yas tutanlarla yas tutun, mutlu olanlarla mutlu olun. Bu emirdir bize. Bir kardeşimiz yasta olduğunu gördüğümüz zaman gidip onu teselli etmemiz gerekiyor. Mutlu olduğu zaman da onunla mutlu olmamız gerekiyor” diye konuştu.

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