Mardin kolonyalarında indirim

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Mardin’in Artuklu ilçesinde Lavinya Kimya Kozmetik sahibi kimya mühendisi Hamdullah Adsoy tarafından üretilen Dr. Mars markalı kolonyalarında yılbaşı indirim yapıldı.

Artuklu ilçesinde, Lavinya Kimya Kozmetik sahibi kimya mühendisi Hamdullah Adsoy tarafından üretilen Dr. Mars markalı kolonyalarında yılbaşı indirim yapıldı. Kolonyalarda indirimin olması ilgiyi artırdığını söyleyen Adsoy, “Döviz kurunun düşmesi ile birlikte bizde kolonyalarımızda indirim yaptık. Yılbaşı hediyesi alanlar, yerli ve yabancı misafirlerimiz için yüzde 10'dan başlayıp yüzde 35'e varan indirimlerimiz mevcut” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.