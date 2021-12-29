Mardin Valisi Demirtaş, hasta ve hasta yakınlarına çorba ikramında bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Valisi Demirtaş, hasta ve hasta yakınlarına çorba ikramında bulundu

İHA

Mardin Valisi Demirtaş, hasta ve hasta yakınlarına çorba ikramında bulundu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta ve hasta yakınlarına sıcak çorba ikramında bulundu.
Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Mardin Büyükşehir Belediyesi, soğuk kış günlerinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen hasta ve hasta yakınlarına sıcak çorba ikramına başladı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, hastaneye gelen hasta ve hasta yakınlarına çorba ikramında bulunarak acil şifalar diledi. Her zaman vatandaşların yanlarında olduklarını belirten Vali Demirtaş, soğuk kış günlerinde hastaneye gelen hasta, hasta yakınları ve fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarını da bir nebze olsun rahatlatmak için sıcak çorba ikramına başladıklarını söyledi. Farklı alanlarda da vatandaş odaklı hizmetlerini hız kesmeden sürdürdüklerini dile getiren Vali Demirtaş, “Çorba işin bahanesi, amacımız vatandaşımızın yanında olabilmek. Bunun için çalışıyoruz, çalışacağız” dedi.
Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Vali Demirtaş’a teşekkür etti. Programda, Vali Demirtaş’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Mehmet Kabak eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Midyat’ta fiyat denetimleri aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Midyat’ta fiyat denetimleri aralıksız devam ediyor
Mardin’de tarihi dokuyu bozan yapıların yıkımı devam ediyor
YEREL HABERLER Mardin’de tarihi dokuyu bozan yapıların yıkımı devam ...
Mardin’de mobilyalarda döviz kuru indirimi
YEREL HABERLER Mardin’de mobilyalarda döviz kuru indirimi
Mardin kolonyalarında indirim
YEREL HABERLER Mardin kolonyalarında indirim
Mardin'de fiyat denetlemesi
YEREL HABERLER Mardin'de fiyat denetlemesi
Mardin'de 'fahiş fiyat' denetimi
YEREL HABERLER Mardin'de 'fahiş fiyat' denetimi
Mardin'de bir ev kundaklandı
YEREL HABERLER Mardin'de bir ev kundaklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.