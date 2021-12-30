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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dargeçit doğalgaza kavuştu

İHA

Dargeçit doğalgaza kavuştu

Mardin’in Dargeçit ilçesi doğalgaza kavuşarak ilk meşale törenle yakıldı.
Meşale yakma törenine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Dargeçit Kaymakamı Ömer Özbay, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Murat Süzen, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, Akmercan Bölge Müdürü Abdurrahman Tuncer, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Beşir Kılıç ile vatandaşlar katıldı.
Törende konuşan Vali Mahmut Demirtaş, doğalgazın ilçeye gelmesi için belediye başkanının çok büyük emeğinin olduğunu söyledi. Demirtaş, "Gece demedi, gündüz demedi ciddi bir çaba sarf etti. Bu sesi, Cumhurbaşkanımız ve Enerji Bakanımız duyarak Dargeçit’e verdikleri sözü yerine getirdiler. En geç ikinci ayda tüm vatandaşlarımız konutlarında ve iş yerlerinde doğalgazlarını çok rahat bir şekilde açıp yakabilecekler” dedi.
Türkiye’nin enerjide geldiği noktaya dikkat çeken Vali Demirtaş, “Küçük bir tüp almak için bir hafta, 10 gün sırada beklerdik. Ama bugün doğalgaz evlerimizde olacak. Daha ucuza yakacağız, daha temiz ve konforlu olacak” diye konuştu.
Doğalgazın ilçeye hayırlı olmasını dileyen Vali Demirtaş, emeği geçenlere tek tek teşekkür etti.
Doğalgazın Dargeçit için bir hayal olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy ise doğalgazın ilçeye gelmesi için kendilerine büyük destekleri olan Vali Demirtaş’a ilçe halkı adına teşekkür etti. Aksoy, “Seçim vaatlerimin arasına doğalgazı yazdığımda birçok arkadaşım bunun büyük mesele olduğunu söyleyerek çıkarmamı söylediler. Bu millete hizmet etmek için bu işe girdik. Zoru başarmazsak göreve gelmemizin de bir anlamının olmayacağını ifade ettik. Güçlü bir hükümetimiz var. Cumhurbaşkanımız desteğini verdi ve doğalgaza ulaştık" şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından doğalgaz açılışının yapılmasını temsil eden meşale yakıldı.

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