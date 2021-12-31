Sahte para, komşusunun parayı bozmasıyla fark edildi Mardin’de çamaşır alan müşteriler 200 liralık sahte para verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahte para, komşusunun parayı bozmasıyla fark edildi Mardin’de çamaşır alan müşteriler 200 liralık sahte para verdi

İHA

Sahte para, komşusunun parayı bozmasıyla fark edildi Mardin’de çamaşır alan müşteriler 200 liralık sahte para verdi

Mardin'in Artıklu ilçesinde iç giyim dükkanından alışveriş yapan iki müşteri, aldıkları ürün karşılığında 200 liralık sahte para verdi. Mağdur esnaf, parayı bozmaya götürdüğü komşusu tarafından fark edildi.
Artuklu ilçesinde iç giyim dükkanından alışveriş yapan iki müşteri, aldıkları ürün karşılığında sahte para ile ödeme yaptı. Parayı bozdurmak için yan komşuya giden dükkan sahibi Mehmet Aslan, komşusu sayesinde 200 liralık banknotun sahte olduğunu öğrendi.
Olayın dün akşam saatlerinde meydana geldiğini belirten Aslan, yoğunluktan dolayı paranın sahte olup olduğunu anlayamadığını söyledi. Uzun bir süredir sahte para ile ilgili herhangi bir olay yaşamadıklarını söyleyen Aslan, “Bu, zaten bize ders oldu, bir daha anladık her parayı kontrol etmemiz gerektiğini. Bir erkek ve bir bayan geldi. Bayan, birkaç ürün aldı. Bayan daha sonra dışarı çıktı. Erkek ücreti vermek için kasaya geldiği zaman yoğunluktan ve yorgunluktan dolayı parayı kontrol etmek aklıma gelmedi açıkçası. Para bende bozuk olmadığı için komşuya gittim” dedi.
“Esnaf komşum paranın sahte olduğunu fark etti”
Bir gün sonra kendilerine paranın sahte olduğunu bildirdiklerini söyleyen Aslan, “Biz, orada anladık tabi. Komşumuzu da mağdur etmedik. Ama biz mağdur olduk. Her ikisinin de hal ve hareketleri biraz telaşlıydı. Anormal hareketler sergiliyorlardı. Bizim birkaç komşumuz daha bu sahte para yüzünden mağdur oldu. Biz tek yaşamadık. Son bir haftada 34 esnaf arkadaşta da 200'lük sahte banknotlar görüldü. Daha önceden sahte paralar, 200 şeklinde değil, daha çok 100, 50, 20 lira gibi sahte paralardı. Son zamanlarda böyle büyük meblağlarda gerçekleşiyor. Diğer esnaf da birkaç gün sonra fark etti. Komşumuz fark edip bize bildirdi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de "Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy" karma sergisi açıldı
YEREL HABERLER Mardin'de "Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy" karma ...
Taşı sıktı kolonyasını çıkardı
YEREL HABERLER Taşı sıktı kolonyasını çıkardı
Dargeçit doğalgaza kavuştu
YEREL HABERLER Dargeçit doğalgaza kavuştu
Mardin Valisi Demirtaş, hasta ve hasta yakınlarına çorba ikramında bulundu
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş, hasta ve hasta yakınlarına ...
Midyat’ta fiyat denetimleri aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Midyat’ta fiyat denetimleri aralıksız devam ediyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.