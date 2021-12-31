Eski eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı hayatını kaybetti

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Mardin'in Artuklu ilçesinde eski eşi ve kaynanasını tabancayla öldürdükten sonra intihara kalkışan eden şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

17 Aralık'ta eski eşi 27 yaşındaki Cemile Başçı ile kaynanası 54 yaşındaki Kadriye Başçı'yı tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihara kalkışan 29 yaşındaki Seyfettin Değer, Mardin Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınmıştı. 14 gündür yoğun bakımda olan Seyfettin Değer'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Değer’in cenazesi, bugün ailesi tarafından teslim alınarak Kızıltepe ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

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