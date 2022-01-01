Kamışlı'da yeni yıla silah sesleriyle girildi

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)SURİYE'nin Kamışlı kentinde yılbaşı kutlamalarında havai fişek gösterisinin yanı sıra, ağır silahlarla havaya ateş açıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesine sınır komşusu Kamışlı kentinde dün gece ilerleyen saatlerde havai fişek gösterinin yanı sıra havaya ağır silahlarla havaya ateş açıldı. Esad rejimi ile YPG terör örgütü üyelerinin bulunduğu kentte ağır silahlarla sıkılan ve izli mermilerden oluşan kurşunlar gökyüzünde peş peşe sıralandı. Nusaybin'den çıplak gözle görülen o anlar görüntülenirken, yılbaşı kutlamalarında sıkılan silahlardan yaralanan olup olmadığı öğrenilemedi.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2022-01-01 11:13:56



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