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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dr. Mars kolonyaları Türkiye geneline bayilik veriyor

İHA

Dr. Mars kolonyaları Türkiye geneline bayilik veriyor

Mardinli kimya mühendisi ürettiği kolonyaların markası ile Türkiye geneline bayilik verecek.
Mardinli kimya mühendisi Hamdullah Adsoy, Dr. Mars markası ile klasik ve çiçek kokuları ile üretilen kolonya ile birlikte enerji içeren doğal taşlardan da kolonya üretti. Dr. Mars markasıyla Türkiye geneline bayilik vereceklerini söyleyen Adsoy, "60 farklı koku ve 50 farklı şişe seçenekleriyle kolonyaya farkındalık kazandıran Dr. Mars kolonyaları olarak, uluslararası nitelikli markamızı, gerek yurt içi gerekse yurt dışı açılımlarla genişletmek amacıyla marka standartlarımızı yakalayabileceğine inanan yatırımcılara franchise hakkı tanımaktayız. İletişim numaralarımızdan bize ulaşabilirler" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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