Bir işçinin hayatını kaybettiği inşaat kaçak çıktı, inşaat sahibi tutuklandı

Mardin'de bir işçinin hayatını kaybettiği inşaatın kaçak olduğunun öğrenilmesi üzerine inşaat sahibi Mehmet Aslan tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz hafta Mardin Artuklu ilçesinde meydana gelmişti. Beton mikserinin inşaata beton boşaltırken meydana gelen göçük sonucunda enkaz altında kalan işçi Saim Toparlı hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine savcılığın başlatmış olduğu soruşturma sonucunda Mehmet Aslan'a ait arazide yapılan inşaatın kaçak olduğu tespit edildi. Tespit sonucunda inşaat sahibi Mehmet Aslan'ın gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.