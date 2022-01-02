Safiye evinde ölü bulundu

Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN, (Mardin), (DHA)MARDİN'de Safiye Ok, evinde ölü bulundu. Ok'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mardin Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
Nusaybin ilçesi kırsal Akçatarla Mahallesi'nde, kendisinden haber alamayan ve evine giden yakınları, Safiye Ok'un yerde hareketsiz yattığını gördü. Durum, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Ok'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Ok'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla önce Nusaybin Devlet Hastanesi'ne, ardından da Mardin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ
2022-01-02 12:32:23
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