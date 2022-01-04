Kamışlı'daki havaalanına Esad rejimine ait kargo uçağı indi

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Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHASURİYE´nin Kamışlı kentinde havaalanına Esad rejimine ait kargo uçağı indi. Uçaktan, askeri malzemelerin indirildiği belirtildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin Kamışlı kenti havaalanına dün akşam saatlerinde Esad rejimine ait kargo uçağı indi. Rus yapımı Ilyushin Il-76T model kargo uçağının rejim askerlerine malzeme taşıdığı bildirildi. Uçak, Nusaybin´den de görüldü. Kanat uzunluğu nedeniyle kuleye yanaşamayan uçaktaki malzemeler, pistte indirildi. Uçak malzemelerin indirilmesinin ardından yeniden havalandı.

Kamışlı, rejim ve PKK/YPG´li teröristlerin kontrolünde bulunuyor.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2022-01-04 12:54:13



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