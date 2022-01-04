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NASA kadrosundaki Feryal Özel, uzay bilimiyle ilgilenen Mardinli kızlarla görüştü

DHA

NASA kadrosundaki Feryal Özel, uzay bilimiyle ilgilenen Mardinli kızlarla görüştü


Nezir GÜNEŞ/ MARDİN, (DHA)NASA Hubble kadrosuna kabul edilmiş ilk ve tek Türk bilim insanı olan Prof. Dr. Feryal Özel, Mardin´de uzay bilimi alanında kendini yetiştirmek isteyen liseli kız öğrencilerle online bir araya geldi. Özel, öğrencilerin hem uzayla hem de uzayı araştıracak kariyere giden yollarla ilgili sorularını yanıtladı.
Mardin Kültür Derneği, Arizona Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Feryal Özel, Arizona Üniversitesi'nden 5 doktora öğrencisi ve Mardinli 500 kız öğrenciyle birlikte geliştirdikleri 'Sisters Science Bridge: Arizona to Mardin Kız Kardeşler Bilim Köprüsü, Arizona'dan Mardin'e' projesini hayata geçirdi. Kız çocuklarının bilim teknoloji atölyeleri yoluyla güçlenmelerini ve Arizona Üniversitesi'nden ablalarıyla tanışarak deneyim paylaşımında bulunmalarını hedefleyen projenin final etkinliğinde Prof. Dr. Feryal Özel, Mardin´den 500 öğrenciyle çevrim içi buluştu. Öğrencilerin geliştirdikleri projelerin sunumlarını izleyen Feryal Özel, bilimde birlikte çalışmanın öneminin her geçen gün arttığına ve gençlerin proje boyunca, hatta sunum yaparken ekip olarak çalışmalarının çok önemli kazanım olduğuna vurgu yaptı.
'KIZ ÇOCUKLARINA KARİYER İÇİN İLHAM OLMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'
Prof. Dr. Feryal Özel, "Bu projeyle kız çocuklarına bilim ve teknolojide kariyer yapmaları için ilham olmayı düşünüyoruz. Unutmayın ki her şey ya ihtiyaçtan ya da meraktan başlar. Kendi merakınızın peşinden gidin ama ailelerinizin deneyim ve birikiminden de faydalanın. Kadınların olmadığı alanlarda çalışmak zor olabiliyor. Bazen toplantıda tek kadın olarak oturduğum oldu. O zaman, 'Ben gençleri yetiştireyim ki daha çok olsunlar' diye hırslandım. Zorlu dönemeçler hep olur ve aşmak her zaman kolay olmaz. Önemli olan 'Yapamazsın' dediklerinde pes etmemek. Merak, insanın ruhunda var. Bir köyde yaşayanlar, yan köydekini merak eder. Biz bu gezginci ruhu bilime ve evrene yansıtarak insanlığın tarihini öğrenmeye çalışıyoruz. Yeni yatırımlar ve deneyler var. Kara delikleri ve evrende oluşmuş ilk yıldızları görmeye çalışıyoruz. Bundan 13 milyar yıl önce yaşama ev sahipliği yapmış ve yapabilecek gezegenler arıyoruz" dedi.
'KIZ ÇOCUKLARI, BİLİMLE GÜÇLENİYOR'
Amerika Ankara Büyükelçiliği sponsorluğunda düzenlenen proje kapsamında Mardin, Midyat ve Kızıltepe Fen liselerinden toplam 30 kız öğrenci bir yıl boyunca Teknokta LEGO Education Academy´den Zeki Devrim Sırdaş ile online robotik kodlama atölyelerine katıldılar. Öğrencilerin uzay temasını belirlemesi üzerine Midyat Fen Lisesi Space Broom Uzay Süpürgesi projeleriyle uzaydaki küçük çöpleri toplayan bir robot modeli dizayn etti.DHA-Bilim Teknoloji Türkiye-Mardin / Artuklu Nezir GÜNEŞ
2022-01-04 12:58:48

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