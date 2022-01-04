Selçuklu ve Osmanlı mimarisine dayanan rölyef sanatı Mardinli kadınların elinde Ata mirası olan kağıt rölyef sanatına kadınlardan büyük ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu ve Osmanlı mimarisine dayanan rölyef sanatı Mardinli kadınların elinde Ata mirası olan kağıt rölyef sanatına kadınlardan büyük ilgi

İHA

Selçuklu ve Osmanlı mimarisine dayanan rölyef sanatı Mardinli kadınların elinde Ata mirası olan kağıt rölyef sanatına kadınlardan büyük ilgi

Mardin'de, Selçuklu ve Osmanlı mimarisine dayanan kağıt rölyef sanatı kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor.
Selçuklu ve Osmanlı mimarisine ait olan kağıt rölyef sanatı kadınlar ilgi gösteriyor. Kızıltepe ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nin açmış olduğu kağıt rölyef kursuna katılan kadınlar, aylar süren öğrenme aşamasının ardından bir birinden güzel tablolar ortaya koyuyor. Büyük bir sevgi ve istekle yapılan kağıt rölyef tablolar, kimisi tarafından satışa sunuluyor, kimisi ise kendi çocuğu gibi evinde muhafaza ediyor.
Halk Eğitim Merkezi’nde açmış oldukları kağıt rölyef kursuna genellikle katılımın bayanlardan oluştuğunu belirten rölyef eğitimini Pınar Demir, bayanların el becerilerinin gelişmekte olduğunu, kurslarda bunu hobi edinip sosyalleştiklerini aktardı. Demir, “Anadolu Selçuklu ve Osmanlı mimarları tarafından günümüze kadar gelen bir sanattır. Ahşap rölyef, kağıt rölyef, alüminyum rölyef olarak çeşitleri de bulunmaktadır. Yüzey üzerinde alçaltma ve yükseltme yaparak kağıt üzerinde şekiller çıkartmaktayız. Tabloları oluşturuyoruz. Çalışmalarımızda perspektif önemlidir. Bize çalışmalarımızda hazır kağıtlar gelir. Amerikan Bristol kağıtlardır. Kağıtlarda her defasında farklı katını keserek aralarına soğuk silikon ve maket kartonu yerleştiriyor. Perspektife uygun bir şekilde kesim yapıp yapıştırıyoruz. Birkaç ay düzenli gelmeleri lazım çünkü kratüer bıçakları kullanıyoruz. Kullandığımız bıçaklarda da el becerisi çok önemli çalışarak daha fazla elleri becerisi kazanıyorlar” dedi.
“Tabloların fiyatları ebatlarına göre 5002 bin 500 arası”
Ortalama en küçük bir tablonun fiyatının 500600 lira arası olduğunu söyleyen Demir, “2 bin, 2 bin 500 liraya kadar değişmektedir. Her biri el emeği ve çok zaman alıyor. ‘El emeğim göz nurum’ deniliyor ya, o eserlerden ortaya çıkıyor. Ondan kaynaklı mutlaka el emeğini de işin içine katıyoruz ve masraflarla birlikte o şekilde fiyat verebiliriz” diye konuştu.
“Tablolarım çocuklarım gibi, satmaya kıyamıyorum”
3 yıldır kağıt rölyef sanatı ile uğraştığını ifade eden Aksoy, “O günden bugüne kopamıyorum. Rölyef o kadar geniş bir yelpaze ki, 3 yıldır hemen hemen aynı resmi iki kere yapmışlığım yoktur. Bütün bayanların bu sanattan yararlanmasını isterim. Bunu ben mi yaptım diyorum. Bir işe yaradığımı hissediyorum. Çocuklarım gibi bakıyorum. Elimden çıkarmaya kıyamıyorum. Evim dolu, neredeyse kendi çapımda bir sergi açabilecek kadar rölyef çalışmam var” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Suriye’nin Kamışlı kenti havaalanına Esat’a ait Rus yapımı kargo uçağı indi
YEREL HABERLER Suriye’nin Kamışlı kenti havaalanına Esat’a ait Rus ...
NASA kadrosundaki Feryal Özel, uzay bilimiyle ilgilenen Mardinli kızlarla görüştü
YEREL HABERLER NASA kadrosundaki Feryal Özel, uzay bilimiyle ...
Kamışlı'daki havaalanına Esad rejimine ait kargo uçağı indi
YEREL HABERLER Kamışlı'daki havaalanına Esad rejimine ait kargo ...
Kamışlı'daki havaalanına Esad rejimine ait kargo uçağı indi
YEREL HABERLER Kamışlı'daki havaalanına Esad rejimine ait kargo ...
Hala yeğen memurluktan istifa etti, günlük kazançları maaşlarının iki katı Memurluktan istifa ettiler, ürettikleri kehribarları ihraç ediyorlar Ömer Tedik: “Günlük ciromuz 15 bin lirayı buluyor” “En ucuz tespihimiz 50 liradan başlıyor en yüksek fiyatı 50-100 bin lira arasında” “Araba fiyatına da tespihlerimiz mevcut”
YEREL HABERLER Hala yeğen memurluktan istifa etti, günlük kazançları ...
Mardin'de 3 katlı binada patlama: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de 3 katlı binada patlama: 1 yaralı
Mardin'de 3 katlı binada patlama: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de 3 katlı binada patlama: 1 yaralı
Mardin’de mutfak tüpü patladı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mardin’de mutfak tüpü patladı: 1 yaralı
Vatandaşlar, kazaların yaşandığı caddeye kasis istiyor
YEREL HABERLER Vatandaşlar, kazaların yaşandığı caddeye kasis ...
1 işçinin öldüğü inşaat kaçak çıktı, sahibi tutuklandı
YEREL HABERLER 1 işçinin öldüğü inşaat kaçak çıktı, sahibi ...
Safiye evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Safiye evinde ölü bulundu
372 yıllık tarihi kiliseye sahip çıkıyor
YEREL HABERLER 372 yıllık tarihi kiliseye sahip çıkıyor
372 yıllık tarihi kiliseye sahip çıkıyor
YEREL HABERLER 372 yıllık tarihi kiliseye sahip çıkıyor
372 yıllık tarihi kiliseye sahip çıkıyor
YEREL HABERLER 372 yıllık tarihi kiliseye sahip çıkıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.