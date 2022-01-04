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Mardin'de bir vatandaşın aldığı tarihi ev, restorasyon çalışmaları sırasında çöktü.

Olay, Artuklu ilçesi Çabuk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mülk sahibi tarihi evi alarak restorasyon çalışmaları başlattı. Çalışmalar sırasında tarihi evde çökme meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD'ın yaptığı çalışmalar sonucunda enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Ekipler, çökme nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.

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