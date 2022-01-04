Mardin'de tek katlı tarihi yapı çöktü

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Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Artuklu ilçesinde tek katlı tarihi yapı çöktü. Ekipler, yaptıkları kontrolde, enkazda kimsenin olmadığını belirledi.

Olay, Artuklu ilçesi Çabuk Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Tek katlı tarihi boş yapı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, çöken yapının enkazında yaptıkları kontrolde kimsenin olmadığını belirledi. Tarihi yapının çökmesiyle ilgili valilik inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Artuklu Nezir Güneş

2022-01-04 17:34:27



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